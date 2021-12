Super G in Val Gardena: orario e dove vederlo in tv. Casse: "Attaccherò" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Val Gardena, 16 dicembre 2021 - Inizia domani il lungo weekend tra Val Gardena e Alta Badia valevole per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Super g e discesa sulla Saslong , classico gigante ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Val, 16 dicembre 2021 - Inizia domani il lungo weekend tra Vale Alta Badia valevole per la Coppa del mondo maschile di sci alpino.g e discesa sulla Saslong , classico gigante ...

Advertising

infoitsport : Inner e Casse subito in avvio del super-g in Val Gardena: Paris con il 18, la startlist completa - sportface2016 : #Scialpino, start list Super-G maschile #ValGardena: pettorali e italiani in gara venerdì 17 dicembre - neveitaliasport : RT @neveitalia: Inner e Casse subito in avvio del super-g in Val Gardena: Paris con il 18, la startlist completa #fisalpine #AlpineSkiing #… - neveitalia : Inner e Casse subito in avvio del super-g in Val Gardena: Paris con il 18, la startlist completa #fisalpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mikaela Shiffrin e la sorpresona: 'Abbiamo deciso ieri sera: farò il super-g di Val d'Isère' #FISAlpine #AlpineSkiing #16Di… -