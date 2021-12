Su PagoPA nel 2021 transazioni per 34 miliardi di euro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Durante il cashback la piattaforma Centro Stella ha gestito 4 milioni di transazioni al giorno. E quasi 24 milioni di italiani hanno scaricato l'app IO: la Pubblica Amministrazione italiana finalmente si sta convertendo al digitale Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Durante il cashback la piattaforma Centro Stella ha gestito 4 milioni dial giorno. E quasi 24 milioni di italiani hanno scaricato l'app IO: la Pubblica Amministrazione italiana finalmente si sta convertendo al digitale

Advertising

infoiteconomia : PagoPA, nel 2022 cassetto digitale per atti della pubblica amministrazione: come funziona - MasterblogBo : #websuggestion #forumpa I pagamenti digitali nel Comune di Modena: implementazione e gestione di pagoPA - statodelsud : PagoPA, nel 2022 cassetto digitale per atti della pubblica amministrazione: come funziona - Pino__Merola : PagoPA, nel 2022 cassetto digitale per atti della pubblica amministrazione: come funziona - DividendProfit : PagoPA, nel 2022 passi decisivi per facilitare la comunicazione digitale tra Stato e cittadini -