Storie Italiane | Enrico Silvestrin molestato da un insegnante di recitazione | “Un maschio ignorante Quando l’ho raccontato | il web mi ha vomitato addosso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Eleonora Daniele durante la puntata diandata in onda oggi 16 dicembre, anche. L’attore romano è tornato a parlare delle molestie subiteera agli esordi della carriera. “Tu hai lavorato con tanti registi e qui da noi haidi essere statoda un regista famoso facente parte delle Istituzioni. Non hai fatto nomi e cognomi ma comunque è importante che tu lo abbia”, ha esordito Eleonora Daniele. “Sì, ho anche provato vergogna. Non l’avevo mai detto a nessuno, non avevo neanche 18 anni in quel momento mi pare. Fortunatamente ho le spalle larghe, perché ilio di internet dopo le mie affermazioni ha cominciato a scrivere di tutto: ‘Stranamente lo ...