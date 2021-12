Storie Italiane | Claudia Peroni rivela | “Palpeggiata da Berger e Alesi mentre li intervistavo | erano abituati a scherzare” Eleonora Daniele reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Durante la puntata diandata in onda su Rai 1 oggi 16 dicembre,è tornata a parlare di Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta dopo la partita dell’Empoli. Parlando di abusi e violenza sulle donne, Maria Teresa Ruta – in collegamento – ha ricordato la propria esperienza di inviata sportiva, dove spesso veniva oltraggiata con offese misogine: “Ho taciuto, ma quello che è successo a Greta mi ha ferito perché credevo che dopo 40 anni fossimo stati in grado di educare i nostri figli ed essere migliori“. Al riguardo ha parlato anche, la giornalista sportiva che ha dichiarato di essere statada due piloti di Formula 1, Gerharde Jean. Il suo discorso, però, ...