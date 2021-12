“Storie di Musica” | Alberto Salerno intervista Morgan

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – Nuovo appuntamento di “di” che sarà online sul canale YouTube di, da venerdì 17 dicembre. In questa fantastica puntata, prima della pausa natalizia,un grande cantautore, compositore, frontman e personaggio televisivo: Marco Castoldi, in arte, che partendo dalla storia – dalla genesi allo scioglimento – dei Bluvertigo, racconterà, con speciali dettagli, la sua storia artistica e personale. Tutte le puntate precedenti le trovate come sempre sul canale Youtube di, che tornerà con nuovi appuntamenti dal 14 gennaio 2022. ‘di’ ha reso protagonista ladi Mango, Mia Martini, Mariella Nava, ...

ROMA - Nuovo appuntamento di "Storie di Musica" che sarà online sul canale YouTube di Alberto Salerno, da venerdì 17 dicembre. In questa fantastica ...