Stefano Tacconi a processo per insolvenza fraudolenta: “Prese un’auto a noleggio e non ha mai pagato” (Di giovedì 16 dicembre 2021) È iniziato mercoledì 15 dicembre al tribunale di Ancona il processo che vede imputato l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi per insolvenza fraudolenta. Gli viene contestato il mancato pagamento del noleggio di un’auto (una Opel Zafira, conto totale di 3500 euro) e anche alcune multe Prese guidando la vettura. Parte civile si è costituita un 56enne di Jesi, organizzatore di eventi, che a giugno 2017 ha anticipato a Tacconi il costo del fitto della Opel senza mai ricevere i soldi indietro. Secondo l’accusa, l’ex portiere al momento della firma del contratto di noleggio ha dichiarato di aver lasciato la carta di credito in albergo e poi non si è più fatto vivo, neanche al momento della consegna dell’auto. L’auto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) È iniziato mercoledì 15 dicembre al tribunale di Ancona ilche vede imputato l’ex portiere della Juventusper. Gli viene contestato il mancato pagamento deldi(una Opel Zafira, conto totale di 3500 euro) e anche alcune multeguidando la vettura. Parte civile si è costituita un 56enne di Jesi, organizzatore di eventi, che a giugno 2017 ha anticipato ail costo del fitto della Opel senza mai ricevere i soldi indietro. Secondo l’accusa, l’ex portiere al momento della firma del contratto diha dichiarato di aver lasciato la carta di credito in albergo e poi non si è più fatto vivo, neanche al momento della consegna dell’auto. L’auto ...

