Stato di emergenza: cosa cambia dopo la proroga fino a fine marzo? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attivato a partire da gennaio 2020 e poi rinnovato di sei mesi in sei mesi, il Governo Draghi ha scelto di prolungare lo Stato di emergenza almeno fino al 31 marzo 2022. Quali sono gli effetti concreti della proroga dello strumento? Stato di emergenza: lo strumento è Stato attivato dal Governo Conte II per fronteggiare la pandemia di Covid nell'ormai lontano gennaio 2020. Grazie al regime speciale è Stato possibile istituire la struttura commissariale che tuttora gestisce il contenimento dell'epidemia: ora è guidata dal Generale Figliuolo. In virtù del decreto che prolunga la validità dello strumento fino a tutto marzo 2022, tale struttura potrà continuare ad avvalersi ...

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - matteosalvinimi : La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per una… - GiacomoMelosi : ?? Si proroga lo stato di emergenza con queste percentuali Stato clinico dei positivi 13 dicembre Asintomatico: 50,… - mostro15119736 : RT @RenatoSouvarine: Notizie del Presidente Emerito della #CC Prof. Sabino Cassese, sul prolungamento dello stato di emergenza, ne abbiamo? -