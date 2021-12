Statali | scatti fino a 2 200 euro e promozioni | le novità del rinnovo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Prosegue la trattativa dell’Aran con i sindacati per ildel contratto per i dipendenti. Nei prossimi incontri si dovrà accertare se ci sono le condizioni per chiudere l’accordo, altrimenti le trattative saranno sospese e per il contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come Inps e Inail) se ne riparlerà nel 2022., ledelcontratto Nell’ultima bozza di accordo si parla di “orizzontali” accordati per il 40% in base al merito e per il 60% in base all’anzianità di servizio,che potranno salirea 2.200lordi l’anno. Inoltre c’è una semplificazione dei passaggi tra un’area e l’altra, con la possibilità di fare carriera più ...

La prima proposta riguarda gli scatti introdotti nel contratto con la riforma dell'ordinamento professionale. Le progressioni economiche orizzontali saranno in parte legati al merito (per il 40%) e in parte all'anzianità di servizio (per il 60%).