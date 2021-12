Sport e Salute: Cozzoli, ‘incontro con Mattarella straordinario’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ieri dal presidente della Repubblica Mattarella è stata una giornata straordinaria, la più bella da quando sono a Sport e Salute. Mattarella ci ha incoraggiato a proseguire nella nostra opera. Sentire da Mattarella definire il nostro un percorso di successo è un risultato eccezionale vista la situazione legata alla pandemia e alla complessità del mondo Sportivo”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli sull’incontro di ieri con Mattarella a margine della presentazione della partnership con Renault. “Per noi lo Sport è un diritto di tutti, è un veicolo di promozione della qualità della vita -ha proseguito Cozzoli-. C’è un forte bisogno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ieri dal presidente della Repubblicaè stata una giornata straordinaria, la più bella da quando sono aci ha incoraggiato a proseguire nella nostra opera. Sentire dadefinire il nostro un percorso di successo è un risultato eccezionale vista la situazione legata alla pandemia e alla complessità del mondoivo”. Lo ha detto il presidente e ad di, Vitosull’incontro di ieri cona margine della presentazione della partnership con Renault. “Per noi loè un diritto di tutti, è un veicolo di promozione della qualità della vita -ha proseguito-. C’è un forte bisogno ...

