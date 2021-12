Sport e Salute: Cozzoli, 'fieri di partnership con Renault per promuovere valori comuni' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un benvenuto a Renault, un'azienda che ha una grande tradizione ma che guarda al futuro, alla transizione ecologica e alla sostenibilità. Siamo fieri di avviare una partnership non commerciale ma industriale per promuovere valori comuni. Oggi per noi è un bel giorno, ieri il capo dello Stato ci ha incoraggiato convintamente e proseguire la nostra opera. Lo Sport lo promuoviamo come un diritto, è un veicolo di promozione della qualità della vita e della coesione sociale. Tante le linee di attività che portiamo avanti per arrivare alle persone e promuovere i corretti stili di vita. Lo Sport è anche inclusione, sono partiti i nostri primi 150 progetti sull'inclusione, la disabilità nei quartieri disagiati". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un benvenuto a, un'azienda che ha una grande tradizione ma che guarda al futuro, alla transizione ecologica e alla sostenibilità. Siamodi avviare unanon commerciale ma industriale per. Oggi per noi è un bel giorno, ieri il capo dello Stato ci ha incoraggiato convintamente e proseguire la nostra opera. Lolo promuoviamo come un diritto, è un veicolo di promozione della qualità della vita e della coesione sociale. Tante le linee di attività che portiamo avanti per arrivare alle persone ei corretti stili di vita. Loè anche inclusione, sono partiti i nostri primi 150 progetti sull'inclusione, la disabilità nei quartieri disagiati". ...

Advertising

TV7Benevento : Sport e Salute: Cozzoli, 'fieri di partnership con Renault per promuovere valori comuni'... - SporteSaluteSpA : Alla Sala delle Armi del Foro Italico va in scena oggi la Conferenza Stampa della partnership strategica tra Sport… - dakota_rain1986 : @Zelgadis265 Io mi ripeto mi rendo conto ma gli americani e Netflix stanno distruggendo uno sport che già prima pro… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il sottosegretario alla Salute Andrea C… - riviera24 : Imperia, 'My Sport e Salute' è la nuova App gratuita per il mondo dello sport - Riviera24 -