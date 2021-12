Spider-Man: primo al box office 3 milioni di euro al debutto (Di giovedì 16 dicembre 2021) File fuori dai cinema, quasi 3 milioni di euro di incasso (2.915.000) e circa 380mila biglietti strappati: fa il botto al primo giorno in sala l’atteso Spider-Man: No Way Home, di Jon Watts (con Tom Holland per la terza volta nelle vesti del supereroe) nuovo capitolo del franchise Warner. Come erano andate le prenotazioni? Ogni film dell’Uomo Ragno ha sbancato i botteghini di tutta Italia, dal primo con Toby Maguire agli ultimi con Tom Holland. L’amore per questo iconico supereroe della Marvel è tale che non appena sono state aperte le prevendite per l’acquisto dei biglietti del nuovo film Spider-Man No Way Home, le richieste sono state talmente tante da mandare in crash i siti web delle maggiori catene italiane: Uci Cinemas e The Space. Spider-Man: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) File fuori dai cinema, quasi 3didi incasso (2.915.000) e circa 380mila biglietti strappati: fa il botto algiorno in sala l’atteso-Man: No Way Home, di Jon Watts (con Tom Holland per la terza volta nelle vesti del supereroe) nuovo capitolo del franchise Warner. Come erano andate le prenotazioni? Ogni film dell’Uomo Ragno ha sbancato i botteghini di tutta Italia, dalcon Toby Maguire agli ultimi con Tom Holland. L’amore per questo iconico supereroe della Marvel è tale che non appena sono state aperte le prevendite per l’acquisto dei biglietti del nuovo film-Man No Way Home, le richieste sono state talmente tante da mandare in crash i siti web delle maggiori catene italiane: Uci Cinemas e The Space.-Man: ...

