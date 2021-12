Spider-Man: No Way Home è il miglior debutto durante la pandemia, quasi tre milioni di euro nel primo giorno (Di giovedì 16 dicembre 2021) A solo un giorno dall'uscita in sala, Spider-Man: No Way Home segna un debutto record, il migliore dell'emergenza sanitaria, con quasi tre milioni di euro. Spider-Man: No Way Home dona nuovo ossigeno al box office italiano segnando il miglior debutto in emergenza sanitaria e incassando quasi tre milioni di euro nel primo giorno di uscita. Secondo i dati Cinetel di ieri, Spider-Man: No Way Home è schizzato in testa alla classifica degli incassi italiani raccogliendo 2,9 milioni di euro e 385.507 presenze in 1215 sale, cone una media per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) A solo undall'uscita in sala,-Man: No Waysegna unrecord, ile dell'emergenza sanitaria, contredi-Man: No Waydona nuovo ossigeno al box office italiano segnando ilin emergenza sanitaria e incassandotredineldi uscita. Secondo i dati Cinetel di ieri,-Man: No Wayè schizzato in testa alla classifica degli incassi italiani raccogliendo 2,9die 385.507 presenze in 1215 sale, cone una media per ...

