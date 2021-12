Spazio, l'Italia inaugura Giornata Nazionale e lancia mega progetto europeo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - L'Italia inaugura la prima Giornata Nazionale dello Spazio dando il via a quello che promette di essere il più grande progetto spaziale Italiano ed europeo per l'Osservazione della Terra. Una costellazione made in Italy che sarà finanziata direttamente con il Pnrr, un fondo da 1,3 miliardi di euro divisi con il nuovo programma Vega. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega allo Spazio, Vittorio Colao, nel corso della celebrazione all'Asi. La costellazione - non c'è ancora un nome definito ma potrebbe essere individuato anche dai ragazzi delle scuole Italiane - "per la sua dimensione è in questo momento il più grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - L'la primadellodando il via a quello che promette di essere il più grandespazialeno edper l'Osservazione della Terra. Una costellazione made in Italy che sarà finanziata direttamente con il Pnrr, un fondo da 1,3 miliardi di euro divisi con il nuovo programma Vega. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega allo, Vittorio Colao, nel corso della celebrazione all'Asi. La costellazione - non c'è ancora un nome definito ma potrebbe essere individuato anche dai ragazzi delle scuolene - "per la sua dimensione è in questo momento il più grande ...

