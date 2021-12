Spazio | Casellati | ' non è più settore nicchia | influenzerà economia globale' 3

(Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Le degenerazioni della spirale competitiva - avverte- rischiano di trasformare lonel far west del XXI secolo, con rischi elevatissimi per l'intero pianeta. Di fronte a questo scenario, rafforzare le regole comuni è una assoluta priorità. Penso all'esigenza di rimeditare il diritto allo, attualizzandone l'impostazione e ampliandone il raggio di azione. Il pilastro fondamentale su cui si poggiano i cinque trattati ONU adottati tra il 1967 e il 1979 è il multilateralismo nella regolazione dell'uso delloper scopi militari". "La logica a cui sono ispirati è quella dei “vecchi principi per nuove frontiere”, ma è evidente che dagli anni '60 o '70 ad oggi la nostra presenza nelloè completamente cambiata: sono emerse nuove attività e si è registrata una ...

Advertising

SenatoStampa : #GiornataNazionaleDelloSpazio??In #SalaCapitolare, oggi, #16dicembre, convegno 'Spazio, sicurezza, difesa', su inizi… - telespazio : RT @SenatoStampa: #GiornataNazionaleDelloSpazio??In #SalaCapitolare, oggi, #16dicembre, convegno 'Spazio, sicurezza, difesa', su iniziativa… - Leonardo_IT : RT @LDO_Fondazione: ?? In diretta “Spazio, Sicurezza, Difesa”. Con l’intervento del Presidente del Senato @Pres_Casellati prende il via la… - Leonardo_IT : RT @SenatoStampa: #GiornataNazionaleDelloSpazio??In #SalaCapitolare, oggi, #16dicembre, convegno 'Spazio, sicurezza, difesa', su iniziativa… - RogerDeMenech : RT @SenatoStampa: #GiornataNazionaleDelloSpazio??In #SalaCapitolare, oggi, #16dicembre, convegno 'Spazio, sicurezza, difesa', su iniziativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Casellati

Il Tempo

...prima Giornata Nazionale dellocon una tavola rotonda dal titolo ', Difesa, Sicurezza' che si tiene alla Biblioteca del Senato ed a cui la presidente Maria Elisabetta Alberti, ...... su libretto di Francesco Maria Piave, vedrà sul podio Alvise, ideatore e Direttore ... Da sottolineare, inoltre, che loscenico è stato pensato e realizzato per consentire alle masse ...Lo sottolinea la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aprendo il convegno a Palazzo della Minerva su 'Spazio, sicurezza e difesa'. Pubblicità Per spiegare come lo spazio sia ...Oggi si celebra la prima Giornata Nazionale dello Spazio, istituita con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri per celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenu ...