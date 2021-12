Spazio | Casellati | ' non è più settore nicchia | influenzerà economia globale' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Non è un caso - fa notare la presidente del Senato - che il concetto dicircolare sia nato in via sperimentale proprio dalle missioni spaziali, per venire incontro alle esigenze poste da lunghi viaggi e dagli stazionamenti in orbita. Losarà la quinta rivoluzione industriale della storia contemporanea. Offrirà risposte a molti dei problemi che oggi sono sul tavolo, anche quelli che si scontrano con limiti fisici e materiali apparentemente insuperabili. E questo porterà ad una nuova concezione del potere e della competizione tra gli Stati, ad una geopolitica completamente diversa". "Se nel secondo dopoguerra la “corsa allo” era intesa soprattutto come ostentazione di forza e capacità, ora gli obiettivi si sono moltiplicati. Gli Stati percorrono lonon solo nell'ambito delle ...