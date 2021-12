Space Economy, Vito Grassi (Confindustria): Dal Cira di Capua un contributo fondamentale alla ricerca (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Space Economy: il nostro Paese ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante in questo mercato innovativo e in crescita dove si stima che nei prossimi anni saranno investiti circa un trilione di dollari”. Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, partecipando questa mattina in collegamento video all’evento “Spazio, Innovazione e Futuro”, organizzato dal Cira di Capua all’interno della Giornata Nazionale dello Spazio. “Una crescita vertiginosa – aggiunge Grassi – che impone una seria riflessione sulle risorse messe in campo e sull’impatto in termini di inquinamento che avranno viaggi sempre più frequenti. La sfida ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) “: il nostro Paese ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante in questo mercato innovativo e in crescita dove si stima che nei prossimi anni saranno investiti circa un trilione di dollari”. Ad affermarlo è, vicepresidente die Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, partecipando questa mattina in collegamento video all’evento “Spazio, Innovazione e Futuro”, organizzato daldiall’interno della Giornata Nazionale dello Spazio. “Una crescita vertiginosa – aggiunge– che impone una seria riflessione sulle risorse messe in campo e sull’impatto in termini di inquinamento che avranno viaggi sempre più frequenti. La sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Space Economy Ministro Messa: creare opportunità per giovani nel settore Spazio Sicuramente quello che deve fare questo Ministero è stimolare nuove corsi sia di laura, per esempio quello di Ingegneria gestionale orientata alla Space economy del Politecnico di Torino sia ...

Spazio, Dialuce (ENEA): mettiamo a fattor comune R&I per una nuova sfida spaziale italiana ... Alessandro Cavallo e Angelo Paravano dell'Osservatorio per la Space Economy del Politecnico di Milano. Alle loro testimonianze si affiancano quelle degli amministratori delegati di Thales Alenia ...

Ministro Messa: creare opportunità per giovani nel settore Spazio Roma, 16 dic. (askanews) - 'Compito del mio Ministero è dare delle opportunità e creare le condizioni per chi vuole realizzare i propri sogni ...

