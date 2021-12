Sopravvivrà la democrazia liberale americana?

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra un anno le elezioni di Mid-Term potrebbero decidere la sorte della. Se i Repubblicani di Trump conquistassero, come probabile, la maggioranza di Camera e Senato, si creerà un equilibrio istituzionale squilibrato con l’intero Congresso e la Corte suprema completamente in mano Repubblicana, e un presidente dalle ridotte possibilità di azione e negoziato. La cosa non sarebbe singolare - anzi sarebbe positiva in una forma di Checks and Balances tra i due partiti - se ci trovassimo in un orizzonte politico “normale”. Spesso l’equilibrio istituzionale degli Stati Uniti è stato garantito proprio dalla compresenza dei due partiti al vertice federale, a garanzia del “governo diviso”. Ma si trattava dei due partiti, Democratico e Repubblicano, che dopo la contesa presidenziale, stabilivano un confronto ...