Sondrio | valanga travolge e uccide Jacopo Compagnoni | fratello di Deborah

Advertising

rtl1025 : ?? #JacopoCompagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci #Deborah, è morto dopo esser stato… - MariaLu91149151 : RT @MediasetTgcom24: Sondrio, valanga travolge e uccide scialpinista di 40 anni: si tratta del fratello di Deborah Compagnoni #sondrio htt… - DEALBA14 : IL GIORNO: Valfurva: morto travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah. - tribuna_treviso : Con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quot… - albertamanzoni : Valfurva: morto travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah -

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio valanga

Jacopo Compagnoni , guida alpina e fratello della campionessa di sci, è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da unain Valfurva , in provincia di. Stava scendendo con un ......compiendo assieme a un amico un'escursione di sci alpinismo nella zona del Monte Sobretta a circa 2.850 metri in Alta Valtellina in provincia di. Secondo le prime informazioni lache ...Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo esser stato travolto da una valanga in Valfurva, provincia di Sondrio. Secondo quanto si è appreso, ...La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri e ha travolto in pieno Compagnoni che, con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta.