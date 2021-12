Sondaggi politici Swg, per gli italiani la tecnologia sta portando a sempre maggiore controllo sociale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non sembra essere completamente positiva l’opinione che gli italiani hanno della tecnologia, a quanto emerge dalle risposte alla domande post da Swg all’interno dei suoi ultimi Sondaggi politici. Per il 55%, infatti, accresce il controllo sui cittadini, e solo per il 23% aumenta la libertà Persino il 44% dei più giovani, i millennial e i ragazzi della Generazione Z, la pensano in questo modo, cui si aggiunge il 51% della Generazione X e ben il 63% dei Baby Boomers. Per esempio, poi, per il 46% gli algoritmi predittivi dei nostri gusti rappresentano una forma di violazione dei diritti umani. Il 41% pensa lo stesso della competizione tra siti per catturare la nostra attenzione. Al contrario sono visti con favore dal 41% i sistemi di autenticazione tramite identità ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non sembra essere completamente positiva l’opinione che glihanno della, a quanto emerge dalle risposte alla domande post da Swg all’interno dei suoi ultimi. Per il 55%, infatti, accresce ilsui cittadini, e solo per il 23% aumenta la libertà Persino il 44% dei più giovani, i millennial e i ragazzi della Generazione Z, la pensano in questo modo, cui si aggiunge il 51% della Generazione X e ben il 63% dei Baby Boomers. Per esempio, poi, per il 46% gli algoritmi predittivi dei nostri gusti rappresentano una forma di violazione dei diritti umani. Il 41% pensa lo stesso della competizione tra siti per catturare la nostra attenzione. Al contrario sono visti con favore dal 41% i sistemi di autenticazione tramite identità ...

