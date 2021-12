Soleil Sorge | la mamma rivela che fine ha fatto il fidanzato della gieffina

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladiparla deldi sua figlia Nella giornata di ieri ladiè stata ospite di una nuova puntata di Casa Chi. Ovviamente per lei non sono mancate le domande e ci si è chiesti cheavesseildi sua figlia, di cui ha parlato L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Wendy Kay: 'Alex Belli e Delia? Si devono vergognare' Wendy Kay , mamma di, non ha mai visto di buon occhio il rapporto della figlia con Alex Belli . Ora che l'attore di Centrovetrine è stato squalificato dal Grande Fratello Vip , la madre dell'influecer è ...Davide Silvestri deciso a nominareInizia un nuovo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip per Davide . "Vivo giorno per giorno e vedrò come andranno le cose. Tornerò ad essere io ...Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip dopo aver eluso le normative anti-Covid imposte dal reality. L'ex di CentoVetrine, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti ...Manila Nazzaro ha parlato di Alex Belli e ha suggerito che crede fermamente nel suo ritorno all'interno del GF Vip 6. Ma è vero?