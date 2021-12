Soleil Sorge: la madre Wendy asfalta Alex e Delia, poi svela che fine ha fatto Carlo, il fidanzato della figlia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Wendy, la madre di Soleil Sorge, nei giorni scorsi su Instagram ha attaccato duramente Alex Belli ed è tornata a farlo a Casa Chi. La donna è certa che sua figlia non sia mai stata innamorata del ‘man’ e ha aggiunto che se vedesse Delia e Alex per strada direbbe loro di vergognarsi. “Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021), ladi, nei giorni scorsi su Instagram ha attaccato duramenteBelli ed è tornata a farlo a Casa Chi. La donna è certa che suanon sia mai stata innamorata del ‘man’ e ha aggiunto che se vedesseper strada direbbe loro di vergognarsi. “Se incontrassigli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui edi vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hannoil loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato.non è il tipo di mia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per ...

