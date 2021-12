“So benissimo tutto” Soleil Sorge e lo sfogo che non t’aspetti: il VIDEO è clamoroso (Di giovedì 16 dicembre 2021) Soleil Sorge si sfoga ancora al Grande Fratello Vip ripensando ad Alex Belli, la gieffina fa sapere che lei sa tutto benissimo, ecco cosa ha detto Soleil Sorge sta vivendo momenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 16 dicembre 2021)si sfoga ancora al Grande Fratello Vip ripensando ad Alex Belli, la gieffina fa sapere che lei sa, ecco cosa ha dettosta vivendo momenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

FBiasin : Sta per concludersi una storia iniziata male, proseguita benissimo e interrotta per questioni troppo più importanti… - rosad24 : RT @FBiasin: Sta per concludersi una storia iniziata male, proseguita benissimo e interrotta per questioni troppo più importanti di un pall… - kuneijder2 : RT @FBiasin: Sta per concludersi una storia iniziata male, proseguita benissimo e interrotta per questioni troppo più importanti di un pall… - nevermnd_mp3 : Andata in uni a fare un esame che si poteva fare benissimo anche da casa se solo non fossero stronzi, tre esercizi… - DarioDraghi : RT @FBiasin: Sta per concludersi una storia iniziata male, proseguita benissimo e interrotta per questioni troppo più importanti di un pall… -