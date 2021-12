Snowboard alpino, gigante parallelo Lago di Carezza: primo podio italiano della stagione, terzo Edwin Coratti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Italia finalmente sul podio nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2021/2022 sulla pista di Carezza, in Italia. Edwin Coratti vince il derby nella small final contro Mirko Felicetti e primo podio stagionale per la squadra azzurra. La gara è stata vinta dal tedesco Stefan Baumeister, secondo nella tappa inaugurale, a quasi tre anni di distanza dalla sua ultima vittoria in CDM, a Bad Gastein in Austria l’8 gennaio 2019. Il tedesco ha battuto, nella big final il russo Dmitrii Loginov, anche lui al primo podio stagionale. Gli altri azzurri al traguardo sono stati Maurizio Bormolini, ottavo finale, eliminato in quarti proprio da Loginov. Roland Fischnaller e Daniele Bagozza, rispettivamente undicesimo ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Italia finalmente sulnella seconda tappa di Coppa del Mondo di2021/2022 sulla pista di, in Italia.vince il derby nella small final contro Mirko Felicetti estagionale per la squadra azzurra. La gara è stata vinta dal tedesco Stefan Baumeister, secondo nella tappa inaugurale, a quasi tre anni di distanza dalla sua ultima vittoria in CDM, a Bad Gastein in Austria l’8 gennaio 2019. Il tedesco ha battuto, nella big final il russo Dmitrii Loginov, anche lui alstagionale. Gli altri azzurri al traguardo sono stati Maurizio Bormolini, ottavo finale, eliminato in quarti proprio da Loginov. Roland Fischnaller e Daniele Bagozza, rispettivamente undicesimo ...

