Slittino | Felix Loch e Dajana Eitberger positivi al Covid | salteranno la tappa di Igls

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Doppiatà alnella squadra tedesca disu pista artificiale prima delladi Coppa del Mondo di. Due assenze di lusso per i teutonici che, sul budello di Innsbruck, dovranno rinunciare a. Il campione olimpico di Sochi e Vancouver deve dire ovviamente addio ai suoi sogni di vittoria della sfera di cristallo, abdicando dopo il trionfo della passata stagione: un doppio zero (adanche la sprint) vuol dire tirarsi fuori dalla corsa. Le sue parole su Instagram: “Dopo un tampone di routine, sono risultato positivo. Sto bene, sono a casa e trascorrerò il Natale con la mia famiglia, per la prima volta in vita mia (con la mascherina, ovviamente). Ogni cattiva ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Felix Loch costretto a saltare la tappa di Igls: il fuoriclasse tedesco risulta positivo al Covid-19 #sledding #15Dicembre… - neveitalia : Felix Loch costretto a saltare la tappa di Igls: il fuoriclasse tedesco risulta positivo al Covid-19 #sledding… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Felix

OA Sport

Nello, Johannes Ludwig vince la gara nel singolo maschile di Sochi (Russia), seconda tappa ... Secondo il compagno di squadraLoch (15° nella prima run), beffato per soli 158 millesimi. Da ...InfineLoch al 15° posto. 10.24 Nono a scendere in pista sarà Kevin Fischnaller che ha ...avrà inizio la seconda manche della seconda tappa a Sochi della Coppa del Mondo 2021/22 di...Succede l'incredibile nella tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022. Sul tracciato teutonico, infatti, si verifica un caso più unico che raro: una ...La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell’impegno di giovedì in Conference League, quando i giallorossi sfideranno il CSKA di Sofia. Archiviata la brutta sco ...