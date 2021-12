Slavina killer | morto Jacopo Compagnoni | fratello di Deborah L’ultimo video | “Vi farò amare la montagna”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una valanga ha travolto e ucciso, guida alpina edell’ex campionessa di sci, in Valfurva (Sondrio).è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo, dove èper i traumi subiti. La disgrazia è avvenuta in quota sulle montagne che più conosceva, nel territorio comunale di Valfurva. Un’altra tragedia della, non la prima, purtroppo neanche l’ultima. La tragedia didella campionessaDa una prima ricostruzione, con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota, quando è avvenuto il distacco. La valanga aveva un ...