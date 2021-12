(Di giovedì 16 dicembre 2021)torna all’e saluta. Il difensore ha sostenuto lecon il club di Atene e si prepara a salutare la Serie A. L’sarà il prossimo avversario nei playoff di Europa League dell’Atalanta.ACCORDO CON L’Kostastorna all’: è praticamente definita l’operazione per il ritorno in patria del difensore 30enne, che lascerà ilper tornare in Grecia.ha già sostenuto nella mattinata di giovedì lecon il club di Atene e si prepara a salutare la Serie A. I due club lavorano su un accordo da circa 3 milioni di euro, bonus esclusi: i dettagli per ...

Advertising

napolipiucom : Sky: Manolas-Olympiacos, stamattina le visite mediche. Ecco quanto guadagnerà il Napoli #Manolas #napoli… - 100x100Napoli : Sky, fatta per il ritorno di Manolas all’Olympiakos: al Napoli circa 3 milioni di euro - GoldelNapoli : Sempre più vicino il rientro in patria ???? - infoitsport : SKY - Manolas-Olympiakos, stamani le visite mediche. Napoli a caccia del sostituto - andreastoolbox : Manolas, addio Napoli: accordo con l'Olympiacos. Le news di calciomercato | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Manolas

Addioè fatta con l'Olympiakos Addioal Napoli, è tutto fatto per l'Olympiakos. Il difensore è già in Grecia e in mattinata ha svolto anche le visite mediche. La conferma arriva daSport, secondo cui l'Olympiacos avrebbe ...Secondo, l'Olympiakos avrebbe trovato un accordo con il Napoli sulla base di circa 3 milioni di euro esarebbe atteso nella sede del club di Atene alle 18 odierne: si attende solo la ...Manolas torna all'Olympiacos e saluta Napoli. Il difensore ha sostenuto le visite mediche con il club di Atene e saluta la Serie A.E' tutto fatto per l'addio di Kostas Manolas al Napoli. Il difensore è già in Grecia e in mattinata ha svolto anche le visite mediche.