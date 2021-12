Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News | “Sostituisco una grande professionista”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Se lunedì 13 dicembre ha debuttato Mattino 5condotto in solitaria da Francesco Vecchi (che si occupa sia dell’attualità che della parte del gossip, un tempo gestita da Federica Panicucci), lunedì 20 dicembre debutterà, la versione natalizia di5. Quest’ultimo programma sarà affidato a, giornalista Mediaset che la scorsa estate ha condotto l’esperimento Morning, ovvero la versione estiva di Mattino 5. Intervistata dal settimanale DiPiù,si è dichiarata “felice ed emozionata” per questa nuova sfida che “non vede l’ora di cominciare”. “Morningè stato un esperimento per tutti, andava ad occupare uno spazio nuovo, che durante l’estate non era ...

Ultime Notizie dalla rete : Simona Branchetti

Al suo posto sarà presente la collega, che condurrà il programma dal 20 dicembre al 17 gennaio 2022. Per quanto riguarda la scaletta, si annunciano numerose novità: si sussurra ...Il format sarà rivoluzionato e vedrà un passaggio di consegne con la conduzione che passerà a, giornalista del TG5 e già conduttrice di 'Morning News'. Leggi anche > Già dall'inizio ...Barbara D'Urso potrebbe andare via da Pomeriggio Cinque. La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituita nella conduzione del programma che andrà in onda anche durante ...Un triste stop per il mondo di Mediaset. Una conduttrice ci salute lasciando l'amaro in bocca. Ecco di chi si tratta ...