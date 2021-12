Siete nati il 16 dicembre? Anche KandiInskij. Ecco l'oroscopo del maestro dell'astrattismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vasilij KandiInskij è nato il 16 dicembre 1866 (foto Getty Images). Galeotta fu Venezia avvolta nelle luci della sera. Una visione che folgorò per sempre lo sguardo del piccolo Vasilij durante una vacanza in Italia con i suoi genitori. Sagittario ascendente Scorpione, il tema natale del pittore appare già una tela bianca pronta ad accogliere la rivoluzione del colore. Il maestro dell’astrattismo ha un oroscopo ribelle e romantico dove il pianeta più folle si rivela Urano, grandioso nel rovesciare le regole tradizionali della pittura. Dunque? Saranno i colori, le linee e le forme geometriche a suscitare emozioni forti nello spettatore, non più il soggetto dell’opera. L’oroscopo del giorno, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vasilijè nato il 161866 (foto Getty Images). Galeotta fu Venezia avvolta nelle lucia sera. Una visione che folgorò per sempre lo sguardo del piccolo Vasilij durante una vacanza in Italia con i suoi genitori. Sagittario ascendente Scorpione, il tema natale del pittore appare già una tela bianca pronta ad accogliere la rivoluzione del colore. Ilha unribelle e romantico dove il pianeta più folle si rivela Urano, grandioso nel rovesciare le regole tradizionalia pittura. Dunque? Saranno i colori, le linee e le forme geometriche a suscitare emozioni forti nello spettatore, non più il soggetto’opera. L’del giorno, ...

