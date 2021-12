Si presenta al lavoro col Green pass di un'altra persona: licenziata dipendente di Poltrona Frau (Di giovedì 16 dicembre 2021) TOLENTINO - Si presenta al lavoro con un Green pass falso, licenziata una dipendente di Poltrona Frau . Il fatto è accaduto circa tre settimane fa ma e venuto alla luce soltanto ieri. La donna, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 16 dicembre 2021) TOLENTINO - Sialcon unfalso,unadi. Il fatto è accaduto circa tre settimane fa ma e venuto alla luce soltanto ieri. La donna, ...

Advertising

marcesp_marco : RT @Assolombarda: Il Presidente di #FondazioneAdapt @francescoseghez presenta ricerca 'Le politiche attive nei moderni mercati transizional… - BiribissiBlog : #Liguria Consiglio regionale, #Pastorino (Linea Condivisa): “Anche oggi #Toti non si presenta e non rispetta il lav… - blvckswing : oggi a lavoro stavamo per chiudere e ovviamente si presenta uno che vuole prendere dei libri e ok, e non solo scass… - LaCnews24 : Il vicepresidente della Giunta presenta due avvisi pubblici dal valore di oltre 4 milioni e rivolti a 585 ragazzi.… - fdr85__ : Stacco da lavoro Entro in macchina La Radio si accende 'Nun te poi presentà co Mourinho' Spengo la radio -