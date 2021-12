Si chiama Nord Africa il nuovo Eldorado del gas (anche per l’Ue) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non c’è solo la Libia a fare del versante Nord Africano il nuovo Eldorado del gas, con un vantaggio anche per l’Ue. Ma accanto ad essa ecco prendere piede nuove realtà come Egitto e Israele, che stanno progressivamente assumendo un ruolo diverso e più denso all’interno del dossier energetico. Stando ad un paper del Middle East Economic Survey (MEES) nell’ottobre 2021 le esportazioni di Gnl dell’Egitto hanno raggiunto il dato mensile più alto degli ultimi 12 anni fino a 830.000 ton mentre in agosto erano a 220.000. Si tratta di una dinamica che dalle scoperte di Zohr in poi sta cambiando pelle ad alleanze e influenze geopolitiche. ZOHR Zohr e Leviathan rappresentano il fulcro delle strategie di Tel Aviv e del Cairo, con nel mezzo il contributo primario di Eni. Il cane a sei zampe non ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non c’è solo la Libia a fare del versanteno ildel gas, con un vantaggioper. Ma accanto ad essa ecco prendere piede nuove realtà come Egitto e Israele, che stanno progressivamente assumendo un ruolo diverso e più denso all’interno del dossier energetico. Stando ad un paper del Middle East Economic Survey (MEES) nell’ottobre 2021 le esportazioni di Gnl dell’Egitto hanno raggiunto il dato mensile più alto degli ultimi 12 anni fino a 830.000 ton mentre in agosto erano a 220.000. Si tratta di una dinamica che dalle scoperte di Zohr in poi sta cambiando pelle ad alleanze e influenze geopolitiche. ZOHR Zohr e Leviathan rappresentano il fulcro delle strategie di Tel Aviv e del Cairo, con nel mezzo il contributo primario di Eni. Il cane a sei zampe non ...

