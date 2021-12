Si barrica in casa con armi, il blitz dei carabinieri dopo due giorni di trattative (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si era barricato in casa ieri mattina intorno alle 10.30 dopo l’ennesima lite con i genitori. Il 36enne di Labico, con problemi psichiatrici, che in casa aveva numerose armi bianche, come spade, accette e coltelli, è stato arrestato nel pomeriggio dai carabinieri di Colleferro che sono riusciti a entrare nell’appartamento con un blitz, dopo una lunga trattativa portata avanti con l’aiuto di un militare negoziatore del Nucleo investigativo di Frascati e l’intervento delle Aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale di Tor Vergata, dove è piantonato dai militari. Tutte le armi sono state sequestrate dai carabinieri. L’ennesima lite con i genitori è scoppiata ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si erato inieri mattina intorno alle 10.30l’ennesima lite con i genitori. Il 36enne di Labico, con problemi psichiatrici, che inaveva numerosebianche, come spade, accette e coltelli, è stato arrestato nel pomeriggio daidi Colleferro che sono riusciti a entrare nell’appartamento con ununa lunga trattativa portata avanti con l’aiuto di un militare negoziatore del Nucleo investigativo di Frascati e l’intervento delle Aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma. L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale di Tor Vergata, dove è piantonato dai militari. Tutte lesono state sequestrate dai. L’ennesima lite con i genitori è scoppiata ...

