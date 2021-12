Sferrò uno schiaffo mortale a un 62enne per futili motivi | 29enne catturato dopo 18 mesi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Unoricevuto in pieno viso, la perdita di equilibrio e una spinta violenta che lo fece cadere pesantemente per terra. IlGiancarlo Masala battè la testa su uno spigolo del marciapiede: ...

schiaffo ricevuto in pieno viso, la perdita di equilibrio e una spinta violenta che lo fece cadere pesantemente per terra. Il 62enne Giancarlo Masala battè la testa suspigolo del marciapiede: un impatto praticamente fatale, perché l'uomo è morto dopo una lunghissima agonia.stato di coma durato un anno e mezzo. La brutale aggressione avvenne davanti ad un ...Cioè la procura ipotizza che il responsabile della violenza (un pugile 29enne), quandolo ... Il giovane, con la passione del pugilato, colpì Masala conschiaffo durante una lite avvenuta in ...