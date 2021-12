Sfera Ebbasta festeggia a Milano, arrivo trionfale con una supercar: ecco chi c'è dietro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Parola d'ordine: festeggiamenti. Compleanno di lusso per Sfera Ebbasta, che organizza un party unico e irripetibile a Milano. Il rapper, ormai famosissimo, sceglie un'auto da sogno per il suo arrivo trionfale. Da rumors veniamo a sapere che si affida a Luxcar, capitanata da Matteo Cuppari, personaggio di rilievo a Dubai e non solo. Opera, lo ricordiamo, nel settore del lusso anche a Milano ed è stato scelto da Sfera per arrivare in una celebre discoteca con una vera supercar. arrivo trionfale in corso Como - nel cuore della movida milanese - con auto personalizzata: nome sulle fiancate, colore nero. Sfera Ebbasta non passa inosservato. Sceglie una Mercedes S 600 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Parola d'ordine:menti. Compleanno di lusso per, che organizza un party unico e irripetibile a. Il rapper, ormai famosissimo, sceglie un'auto da sogno per il suo. Da rumors veniamo a sapere che si affida a Luxcar, capitanata da Matteo Cuppari, personaggio di rilievo a Dubai e non solo. Opera, lo ricordiamo, nel settore del lusso anche aed è stato scelto daper arrivare in una celebre discoteca con una verain corso Como - nel cuore della movida milanese - con auto personalizzata: nome sulle fiancate, colore nero.non passa inosservato. Sceglie una Mercedes S 600 ...

