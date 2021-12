Serie B, ecco tutte le designazioni arbitrali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le designazioni arbitrali della 18/a giornata di Serie B, in programma sabato 18 dicembre. Ascoli-Cremonese (Zufferli, h. 14), Como-Reggina (Miele G., h. 14), Cosenza-Pisa (Chiffi, h. 14), Crotone-Pordenone (Ayroldi, h. 14), Frosinone-Spal (Marchetti, h. 16.15), Alessandria-Parma (Manganiello, domenica 19/12 h. 14), Brescia-Cittadella (Paterna, domenica 19/12 h. 14), Benevento-Monza (Giua, domenica 19/12 h. 18.30), Lecce-Vicenza (Di Martino, lunedì 20/12 h. 20.30). Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledella 18/a giornata diB, in programma sabato 18 dicembre. Ascoli-Cremonese (Zufferli, h. 14), Como-Reggina (Miele G., h. 14), Cosenza-Pisa (Chiffi, h. 14), Crotone-Pordenone (Ayroldi, h. 14), Frosinone-Spal (Marchetti, h. 16.15), Alessandria-Parma (Manganiello, domenica 19/12 h. 14), Brescia-Cittadella (Paterna, domenica 19/12 h. 14), Benevento-Monza (Giua, domenica 19/12 h. 18.30), Lecce-Vicenza (Di Martino, lunedì 20/12 h. 20.30).

Advertising

infoitsport : Salernitana verso l'esclusione dalla Serie A: ecco come sarebbe la nuova classifica - infoitsport : Caso Salernitana, esclusione dalla serie A? Ecco cosa succederebbe | Udinese Blog - sportli26181512 : Juve, urge un centravanti: costi e chance dei pretendenti. E l'opzione Martial...: Juve, urge un centravanti: costi… - cn1926it : #Salernitana: ecco come cambia la classifica della #SerieA in caso di esclusione - novelli_giacomo : RT @Paolo_Bargiggia: Un brutto pasticcio all'italiana. @FIGC @SerieA @OfficialUSS1919 @novelli_giacomo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Enfusion: ecco il nuovo motore grafico di Bohemia Interactive Bohemia Interactive, il creatore di DayZ e della serie Arma, ha svelato il suo nuovo motore, Enfusion, con un sito web e un video che mostra le sue straordinarie capacità . Lo studio ha confermato che ogni potenziale nuovo gioco di Arma sarà ...

Juve, urge un centravanti: costi e chance dei pretendenti. E l'opzione Martial... Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Monterossi - La serie, ecco il trailer e il poster ufficiale Sky Tg24 Salernitana esclusa dalla Serie A? Ecco come cambierebbe la classifica L’esclusione dei campani dal campionato di Serie A è tutto da verificarsi, ma non è neanche da escludere Come ricorda Tuttomercatoweb in questa ipotesi le NOIF parlano molto chiaro: tutte le partite c ...

Insigne 1X02, la Serie – La chiamata dall’estero Il calciomercato invernale è alle porte e sono numerosi i casi di giocatori senza un futuro prestabilito. A rimanere in bilico – ancora una volta – è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Nessuna firma, ness ...

Bohemia Interactive, il creatore di DayZ e dellaArma, ha svelato il suo nuovo motore, Enfusion, con un sito web e un video che mostra le sue straordinarie capacità . Lo studio ha confermato che ogni potenziale nuovo gioco di Arma sarà ...Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...L’esclusione dei campani dal campionato di Serie A è tutto da verificarsi, ma non è neanche da escludere Come ricorda Tuttomercatoweb in questa ipotesi le NOIF parlano molto chiaro: tutte le partite c ...Il calciomercato invernale è alle porte e sono numerosi i casi di giocatori senza un futuro prestabilito. A rimanere in bilico – ancora una volta – è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Nessuna firma, ness ...