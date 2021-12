Serie A, le quote della prossima giornata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver ritrovato la vetta della classifica, i campioni d’Italia dell’Inter cercano domani, in casa della Salernitana, la sesta vittoria consecutiva, nel più classico dei testacoda. Per gli esperti di Stanleybet.it, i nerazzurri non dovrebbero avere grandi problemi: il colpo esterno vale 1,18 mentre sale a 6,80 l’ipotesi pareggio. Decisamente improbabile la vittoria interna dei campani, offerta a 13. Difficile anche che l’attacco dei padroni di casa, il peggiore del campionato e a secco da tre giornate, possa violare la difesa degli uomini di Inzaghi, la seconda della Serie A e imbattuta da quattro partite: in quota il No Goal a 1,64 prevale rispetto al Goal proposto a 2,08. Il Bologna è avversario temibile, ma le quote sono a tinte bianconere: il «2» su stanleybet.it è a 1,86, mentre il successo ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver ritrovato la vettaclassifica, i campioni d’Italia dell’Inter cercano domani, in casaSalernitana, la sesta vittoria consecutiva, nel più classico dei testacoda. Per gli esperti di Stanleybet.it, i nerazzurri non dovrebbero avere grandi problemi: il colpo esterno vale 1,18 mentre sale a 6,80 l’ipotesi pareggio. Decisamente improbabile la vittoria interna dei campani, offerta a 13. Difficile anche che l’attacco dei padroni di casa, il peggiore del campionato e a secco da tre giornate, possa violare la difesa degli uomini di Inzaghi, la secondaA e imbattuta da quattro partite: in quota il No Goal a 1,64 prevale rispetto al Goal proposto a 2,08. Il Bologna è avversario temibile, ma lesono a tinte bianconere: il «2» su stanleybet.it è a 1,86, mentre il successo ...

