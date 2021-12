Serie A, giornata 18: 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La diciottesima giornata di Serie A è ormai alle porte. Il penultimo turno dell’anno sta per cominciare e la redazione di 11contro11 torna con i propri consigli relativi al Fantacalcio. In questo appuntamento, dunque, vi indicheremo quali sono i 5 difensori di Serie A da non schierare per la prossima giornata di campionato. Due saranno i Big Match di questo turno, con Atalanta, Roma, Napoli, e Milan coinvolte. Ecco che, quindi, date le condizioni delle due squadre, vi sconsigliamo di affidarvi alle difese delle squadre di Spalletti e Mourinho. Nelle altre gare del weekend, vi mettiamo in guardia circa il rendimento della difesa della Salernitana, che ha indubbiamente la sfida più ostica da affrontare. Anche la situazione in casa Genoa è da monitorare, perché i ragazzi ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La diciottesimadiA è ormai alle porte. Il penultimo turno dell’anno sta per cominciare e la redazione di 11contro11 torna con i propri consigli relativi al. In questo appuntamento, dunque, vi indicheremo quali sono i 5diA da nonper la prossimadi campionato. Due saranno i Big Match di questo turno, con Atalanta, Roma, Napoli, e Milan coinvolte. Ecco che, quindi, date le condizioni delle due squadre, vi sconsigliamo di affidarvi alle difese delle squadre di Spalletti e Mourinho. Nelle altre gare del weekend, vi mettiamo in guardia circa il rendimento della difesa della Salernitana, che ha indubbiamente la sfida più ostica da affrontare. Anche la situazione in casa Genoa è da monitorare, perché i ragazzi ...

