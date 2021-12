Serie A, giornata 18: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo gli impegni di Coppa Italia – che hanno visto coinvolte sia alcune squadre di Serie A che alcune di Serie B – è tutto pronto per un altro intenso weekend di calcio. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio per la giornata 18, facendo anche conto delle avversarie e delle difficili partite in programma. Su tutte Atalanta-Roma e Fiorentina-Sassuolo, due match in cui verranno messi in palio punti pesanti e valevoli per la corsa ad un posto in Europa. Serie A, giornata 18: i portieri da schierare Samir Handanovic: senza troppe sorprese, il portiere dell’Inter è – ancora una volta – nella lista dei consigliati. Tra il buon andamento dei nerazzurri e la scarsa capacità della ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo gli impegni di Coppa Italia – che hanno visto coinvolte sia alcune squadre diA che alcune diB – è tutto pronto per un altro intenso weekend di calcio. In vista dellaA, ecco i 3daalper la18, facendo anche conto delle avversarie e delle difficili partite in programma. Su tutte Atalanta-Roma e Fiorentina-Sassuolo, due match in cui verranno messi in palio punti pesanti e valevoli per la corsa ad un posto in Europa.A,18: idaSamir Handanovic: senza troppe sorprese, il portiere dell’Inter è – ancora una volta – nella lista dei consigliati. Tra il buon andamento dei nerazzurri e la scarsa capacità della ...

