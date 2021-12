Serie A, giornata 18: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con le partite di Coppa Italia che hanno dato spazio a molte delle seconde linee delle squadre coinvolte, eccoci arrivati ad un altro fine settimana molto interessante. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio per la giornata 18, analizzando anche i possibili rischi e i diversi pericoli. Tra i match più accesi, c’è da citare quello di Atalanta-Roma e di Fiorentina-Sassuolo, senza sottovalutare la sfida tra Sampdoria e Venezia. Serie A, giornata 18: i portieri da non schierare Rui Patricio: visto l’andamento altalenante della Roma, potrebbe essere davvero rischioso schierare l’estremo difensore giallorosso. In casa dell’Atalanta, gli uomini di Mourinho dovranno fare attenzione ad ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con le partite di Coppa Italia che hanno dato spazio a molte delle seconde linee delle squadre coinvolte, eccoci arrivati ad un altro fine settimana molto interessante. In vista dellaA, ecco i 3da nonalper la18, analizzando anche i possibili rischi e i diversi pericoli. Tra i match più accesi, c’è da citare quello di Atalanta-Roma e di Fiorentina-Sassuolo, senza sottovalutare la sfida tra Sampdoria e Venezia.A,18: ida nonRui Patricio: visto l’andamento altalenante della Roma, potrebbe essere davvero rischiosol’estremo difensore giallorosso. In casa dell’Atalanta, gli uomini di Mourinho dovranno fare attenzione ad ...

