"Sergio Marchionne": il documentario su uno degli imprenditori più celebri (Di giovedì 16 dicembre 2021) In onda domani sera, 17 dicembre, su Rai Tre Sergio Marchionne, con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dell'imprenditoria italiana. Per la prima volta, un documentario ricostruisce la vita dell'uomo che ha rivoluzionato l'azienda più importante d'Italia. Per la regia di Francesco Miccichè, scritto da Giovanni Filippetto, coprodotto da Mario Rossini per RED FILM con RAI Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund. "Sergio Marchionne" andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 17 dicembre alle 21:25 su Rai Tre e sarà disponibile su Rai Play. Il documentario ripercorre le tappe principali della vita del manager. L'infanzia in Abruzzo e l'emigrazione in Canada, la ...

