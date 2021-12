Serbia: Novak Djokovic è il protagonista di una nuova serie di francobolli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Novak Djokovic è il protagonista di una nuova serie di francobolli in Serbia. La cerimonia di presentazione è avvenuta al Museo delle Poste a Belgrado. Qui, oltre al direttore Zoran Djordjevic, è intervenuto anche lo stesso numero uno del mondo per ringraziare della dedica ricevuta. E’ la prima volta nella storia della filatelia serba che sui francobolli viene raffigurato un personaggio dello sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)è ildi unadiin. La cerimonia di presentazione è avvenuta al Museo delle Poste a Belgrado. Qui, oltre al direttore Zoran Djordjevic, è intervenuto anche lo stesso numero uno del mondo per ringraziare della dedica ricevuta. E’ la prima volta nella storia della filatelia serba che suiviene raffigurato un personaggio dello sport. SportFace.

