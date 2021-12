Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro per reati fallimentari e tributari (Di giovedì 16 dicembre 2021) reati fallimentari e tributari con profili di transnazionalità – Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Pistoia, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare reale Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro nei confronti di due ex manager di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021)con profili di transnazionalità –perdiI militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Pistoia, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare realeperdinei confronti di due ex manager di

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del TPC hanno consegnato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per la custodia giudiziale, num… - poliziadistato : Messina, in operazione #antimafia sequestrati beni, società e diversi immobili ubicati nell’area milazzese e nebroi… - F_DUva : Questa mattina sono stati sequestrati beni alla mafia per 100 milioni di euro nell'area di Milazzo e del Parco dei… - mikedells : RT @ElioLannutti: Messina, sequestrati beni per 100 milioni di euro all’imprenditore Giuseppe Busacca. Morra: “Importante colpo alla mafia”… - Mpatrizia63 : RT @F_DUva: Questa mattina sono stati sequestrati beni alla mafia per 100 milioni di euro nell'area di Milazzo e del Parco dei Nebrodi, in… -