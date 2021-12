“Sentinel” | sistema smart per il traffico pesante | l’Università di Salerno nel team di ricerca

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Presso il Centro Ricerche Enea della Trisaia (Matera) è stato ideato, sviluppato e testato un innovativoper gestire in sicurezza ilda veicoli pesanti su strade, autostrade, ponti e viadotti. L’innovazione, realizzata nell’ambito del progetto, coordinato da Enea in collaborazione con il Consorzio TRAIN (con i due soci attuatori Università died ETT SpA, Takius srl e Anas SpA, consente di individuare in tempo reale i veicoli in sovraccarico, di smistarli su percorsi alternativi e di fornire assistenza in situazioni di pericolo. Piastre sensori inserite nell’asfalto dotato di sistemi avanzati di pesatura, sensori hi-tech, software e hardware innovativi,consente di acquisire dati per verificare l’effettiva usura delle infrastrutture e permette di eseguire in ...