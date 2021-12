Se il commissario europeo Timmermans deve parlare in italiano per smentire le fake news sulla vendita delle case (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dobbiamo sempre farci riconoscere. E così, vista la tendenza di tanta – troppa – stampa italiana a dare la notizia dell’Unione Europea che impedirà di vendere o di affittare – da un certo momento in poi – le case e gli appartamenti dall’alto impatto energetico, il commissario europeo per il clima e il Green Deal europeo Frans Timmermans ha deciso di rivolgersi in italiano ai giornalisti presenti (il resto della conferenza stampa era stata interamente tenuta in inglese) per smentire quella che, di fatto, è stata una vera e propria fake news veicolata da organi di stampa anche importanti e attendibili. LEGGI ANCHE > No, l’UE non ha vietato la vendita o l’affitto di case di classe energetica E, D e C ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dobbiamo sempre farci riconoscere. E così, vista la tendenza di tanta – troppa – stampa italiana a dare la notizia dell’Unione Europea che impedirà di vendere o di affittare – da un certo momento in poi – lee gli appartamenti dall’alto impatto energetico, ilper il clima e il Green DealFransha deciso di rivolgersi inai giornalisti presenti (il resto della conferenza stampa era stata interamente tenuta in inglese) perquella che, di fatto, è stata una vera e propriaveicolata da organi di stampa anche importanti e attendibili. LEGGI ANCHE > No, l’UE non ha vietato lao l’affitto didi classe energetica E, D e C ...

