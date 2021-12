Scuola e polizia: ecco quanti sono i non vaccinati che verranno sospesi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Mille agenti di polizia e circa 50mila dipendenti del comparto Scuola non risultano vaccinati. verranno tutti sospesi dal servizio – senza stipendio – se non produrranno la certificazione prevista entro quattro giorni, ovvero se non si sottoporranno alla vaccinazione per loro resa obbligatoria dal governo a partire da ieri 15 dicembre. Altrimenti – stando alla circolare del ministero dell’Interno – relativamente al personale delle forze dell’ordine si prevede la sospensione del servizio senza compenso, oltre al ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette“. Come se non bastasse chi non si vaccinerà e verrà sorpreso a lavoro, sarà “punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Multe salate anche per chi non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Mille agenti die circa 50mila dipendenti del compartonon risultanotuttidal servizio – senza stipendio – se non produrranno la certificazione prevista entro quattro giorni, ovvero se non si sottoporranno alla vaccinazione per loro resa obbligatoria dal governo a partire da ieri 15 dicembre. Altrimenti – stando alla circolare del ministero dell’Interno – relativamente al personale delle forze dell’ordine si prevede la sospensione del servizio senza compenso, oltre al ritiro temporaneo della “tessera di riconoscimento, la placca, l’arma in dotazione e le manette“. Come se non bastasse chi non si vaccinerà e verrà sorpreso a lavoro, sarà “punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Multe salate anche per chi non ...

