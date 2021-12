Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'obbligo vaccino? Si preveda anche in malattia, come per medici' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il personale scolastico in malattia non è chiamato a rispondere all'obbligo vaccinale. I medici sono obbligati a farlo anche se assenti, lo stesso dovrebbe avvenire con i lavoratori delle scuole". Ne parla con l'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli che commentando la circolare inviata lo scorso 7 dicembre dal ministero dell'Istruzione alle scuole afferma: "una integrazione alla circolare del Ministero, che possa evitare il non rispondere all'obbligo assentandosi, sarebbe una garanzia per la vaccinazione" Si legge nella circolare: "....Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il personale scolastico innon è chiamato a rispondere all'vaccinale. Isono obbligati a farlose assenti, lo stesso dovrebbe avvenire con i lavoratori delle scuole". Ne parla con l'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaledel, Cristinache commentando la circolare inviata lo scorso 7 dicembre dal ministero dell'Istruzione alle scuole afferma: "una integrazione alla circolare del Ministero, che possa evitare il non rispondere all'assentandosi, sarebbe una garanzia per la vaccinazione" Si legge nella circolare: "....Pare dunque possa ritenersi escluso dall'vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il ...

