Scoperta la verità sull’estinzione dei dinosauri | Ecco da chi sono stati eliminati

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A tutti noi da piccoli o a scuola hanno insegnato che i, i primi abitanti della Terra, siamosterminati da un meteorite, ma non tutti sanno la vera storia. Vediamo chi è stato. Dopo aver analizzato i dati di un’indagine radio condotta su una nuvola di polvere nella costellazione del Perseo, due ricercatori dell’UC Berkeley e dell’Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory hanno concluso che tutte le stelle simili al Soleprobabilmente nate come elementi di una coppia o, per meglio dire, di un sistema binario. Estinzione(Pixabay) – curiosauro,itIl secondo Sole esplosivo o capriccioso, che ha provocato la fine deiStelle di un sistema binario (Pixabay) – curiosauro.itSteven Stahler, che ha lavorato a questa ricerca per molti anni, ha dunque studiato una serie ...