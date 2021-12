Scontro a ‘Cartabianca’, Contri: “Da Berlinguer trappola infame, non ci tornerò mai più” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Insegno comunicazione da 25 anni, ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A ‘Cartabianca’ ho subito un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito”. E’ calmo ma estremamente deciso mentre parla all’Adnkronos Alberto Contri, il professore di Comunicazione Sociale protagonista, insieme ad Andrea Scanzi e Antonio Caprarica, di un acceso Scontro nel corso della trasmissione ‘Cartabianca’ che ha scatenato roventi polemiche, sui social e fuori. “Mi avevano chiamato prospettandomi una situazione con un certo parterre di ospiti, equilibrato, ed ho accettato in buona fede, invece mi sono trovato affianco Scanzi, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Insegno comunicazione da 25 anni, ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. Aho subito un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso unae glielo sottoscrivo di sicuro: non cimai più, sono assolutamente pentito”. E’ calmo ma estremamente deciso mentre parla all’Adnkronos Alberto, il professore di Comunicazione Sociale protagonista, insieme ad Andrea Scanzi e Antonio Caprarica, di un accesonel corso della trasmissioneche ha scatenato roventi polemiche, sui social e fuori. “Mi avevano chiamato prospettandomi una situazione con un certo parterre di ospiti, equilibrato, ed ho accettato in buona fede, invece mi sono trovato affianco Scanzi, ...

