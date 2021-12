Sciopero trasporti, a Roma metro aperte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche a Roma in corso lo Sciopero del trasporto pubblico nell’ambito dell’agitazione nazionale indetta dai sindacati Cgil e Uil. Roma Servizi per la Mobilità informa che per quanto riguarda la metro A è attiva con riduzioni di corse. La metro B/B1 è regolare; la metro C è regolare; la Ferrovia Roma-Lido è attiva con riduzione di corse; la Ferrovia Termini-Centocelle è chiusa. Ferrovia Roma-Viterbo: servizio metropolitano attivo con riduzione di corse- servizio regionale regolare. Servizio bus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee fino alle 17. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche ain corso lodel trasporto pubblico nell’ambito dell’agitazione nazionale indetta dai sindacati Cgil e Uil.Servizi per la Mobilità informa che per quanto riguarda laA è attiva con riduzioni di corse. LaB/B1 è regolare; laC è regolare; la Ferrovia-Lido è attiva con riduzione di corse; la Ferrovia Termini-Centocelle è chiusa. Ferrovia-Viterbo: serviziopolitano attivo con riduzione di corse- servizio regionale regolare. Servizio bus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee fino alle 17. L'articolo proviene da Italia Sera.

