Sciopero generale, piazza del Popolo piena. Landini: «Sta aumentando la distanza tra il Paese e la politica» – In aggiornamento (Di giovedì 16 dicembre 2021) È dunque arrivato il giorno dello Sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, con la rumorosa assenza della Cisl che giorni fa aveva fatto sapere di non condividere la linea dettata dalle altre due sigle sindacali. In piazza del Popolo, dalle 10 di questa mattina, 16 dicembre, si protesta contro la legge di bilancio presentata dal governo. Lo Sciopero si svolge in tutta Italia: a scendere in piazza sono i lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dal trasporto ferroviario e aereo a quello cittadino. Poi il personale delle autostrade, i corrieri, i lavoratori della logistica, i portuali e gli autotrasportatori. Grandi assenti i lavoratori della sanità, della scuola e delle poste. A Roma, in piazza del Popolo, le prime dichiarazioni dei leader ...

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - iGNOrzo : RT @cgilnazionale: ?? È SCIOPERO GENERALE Incrociamo le braccia e scendiamo in piazza perché vogliamo i risultati. Vogliamo cambiare quest… - antocaf : RT @cgilnazionale: ?? È SCIOPERO GENERALE Incrociamo le braccia e scendiamo in piazza perché vogliamo i risultati. Vogliamo cambiare quest… -