Sciopero generale, l'ultimo fu contro il Jobs Act. Landini «Oggi è peggio di ieri». Renzi ringrazia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cinque piazze per cinque città – Roma, Milano, Palermo, Bari e Cagliari -. La liturgia dello Sciopero generale non va mai in pensione. Il clou della mobilitazione nella Capitale con gli interventi dei leader di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Sciopero generale, dunque. Come nel 2014 contro il Jobs Act e ancora una volta con la Triplice sindacale in ordine sparso. Addirittura, sette anni fa a marciare contro la riforma del mercato del lavoro di Matteo Renzi fu la sola Cgil. «Oggi è peggio di ieri», esordisce Landini dal palco di Piazza del Popolo. La gente c'è. Ma per lui e Bombardieri i problemi cominciano domani.

